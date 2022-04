La bestia nera Empoli, il Napoli non subiva una rimonta così da 80 anni

Il Castellani resta un campo stregato per il Napoli, gli azzurri hanno vinto una sola volta a Empoli in Serie A.

TuttoNapoli.net

Sconfitta storica a Empoli, erano 80 anni che il Napoli non subiva una rimonta del genere. Era infatti dal 1942 che il Napoli non perdeva dopo essere stato avanti di due reti. Il Castellani resta un campo stregato per il Napoli, gli azzurri hanno vinto una sola volta a Empoli in Serie A.