La Carrarese ne fa 3 a Bari e l’MVP è Hasa che prende 8: “Un 10 di altri tempi che fa le due fasi”

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La Carrarese rifila tre scoppole al Bari in trasferta grazie anche a una super prestazione di Luis Hasa. Il centrocampista classe 2004 di proprietà del Napoli dimostra sempre di più di essere un gioiellino.

Nella grande prova del San Nicola Hasa è stato giudicato con il voto 8 da Tuttomercatoweb.com: "Fa le due fasi in maniera micidiale, e si muove come un 10 di altri tempi: partita che fa capire perché il Napoli ha puntato su di lui".