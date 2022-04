La Champions è casa Ancelotti: 8ª semifinale, raggiunti due big

Con la qualificazione conquistata questa sera, Carlo Ancelotti disputerà per l'ottava volta in carriera in Champions League.

Otto volte tra i migliori quattro d'Europa. Con la qualificazione conquistata questa sera, Carlo Ancelotti disputerà per l'ottava volta in carriera in Champions League. L'ex tecnico del Napoli raggiunge così Josep Guardiola e José Mourinho, i migliori allenatori nella storia della competizione da questo punto di vista.