La Coppa d'Africa 2025 potrebbe giocarsi d'estate: accordo preliminare con la FIFA

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima Coppa d'Africa potrebbe svolgersi in estate: un'apertura gradita per i club europei. L'Equipe riporta un accordo preliminare tra la Confederazione Africana (CAF) e la FIFA per la modifica del calendario. Il Marocco ospiterà il torneo, con possibili date tra metà luglio e metà agosto. Va notato che nel 2030 il paese nordafricano sarà co-host, insieme a Spagna e Portogallo, dei Mondiali estivi di calcio.

Fondata nel 1957, la Coppa d'Africa tradizionalmente si è disputata in inverno per evitare le calde temperature del continente, eccezion fatta per il 2019 in Egitto, quando si tenne dal 21 giugno al 19 luglio.