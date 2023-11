La fase difensiva non funziona e Garcia a Salerno dovrà cambiare ancora

A Castel Volturno alla presenza di Aurelio De Laurentiis, come nelle scorse settimane, prosegue l'avvicinamento alla sfida contro la Salernitana

A Castel Volturno alla presenza di Aurelio De Laurentiis, come nelle scorse settimane, prosegue l'avvicinamento alla sfida contro la Salernitana. I sette punti raccolti da Rudi Garcia nelle sfide a Verona, Union Berlino e Milan non hanno cambiato più di tanto lo scenario - anche perché arrivati con due prove quantomeno rivedibili su tre - ed il tecnico francese non avrà margine d'errore nel prossimo trittico. Serviranno due vittorie contro Salernitana ed Empoli (intervallate dal ritorno con i tedeschi) per evitare possibili ribaltoni nella prossima sosta per le nazionali. Nulla di scontato in un momento in cui la squadra sembra ancora più fragile difensivamente e che a Salerno dovrà rivedere anche a livello individuale una difesa che sembra peggiorare gradualmente.

Settima difesa del campionato

Con dodici gol subiti, il Napoli fa peggio di tutte le squadre che la precedono (ed anche del Bologna di Thiago Motta e del Monza). Le pressioni sbagliate nell'ultimo periodo hanno esposto spesso i difensori all'uno contro uno oppure, come accaduto col Milan, un atteggiamento insolitamente propenso ad abbassarsi facilmente ha portato la squadra a soffrire le torri (prima Djuric, poi Giroud) e gli inserimenti dei centrocampisti. L'opposto di quanto accadeva l'anno scorso, difendendo in avanti e nella metà campo offensiva.

Cambiano di nuovo i centrali

Nella sfida contro il Milan Garcia all'intervallo è ricorso al cambio di Rrahmani, il centrale che sulla carta dovrebbe rappresentare uno dei pochi punti fermi, ed a Salerno mancherà anche Natan per squalifica. Il brasiliano, ex oggetto misterioso, nell'ultimo periodo è diventato rapidamente il giocatore più sicuro del pacchetto arretrato e la sua assenza costringerà Garcia a rimescolare ancora le carte: Juan Jesus è rientrato, ma deve ritrovare la condizione e quindi potrebbe toccare ad Ostigard (sul centro-sinistra) far coppia con Rrahmani.