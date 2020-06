La finale di Milik - L'ironia del destino: l'ultima sliding doors proprio contro la Juve

Tuttonapoli.net vi accompagna, ora dopo ora, verso la finale di Coppa Italia. Analizzeremo uno per uno gli azzurri che scenderanno in campo per la decima finale di Coppa Italia della storia azzurra e per provare dunque a conquistarla per la sesta volta (la terza della gestione ADL).

AREK MILIK - Non incide nelle grandi partite. Questa la critica ricorrente nei confronti del centravanti polacco che avrà un'occasione importante, forse l'ultima considerando il contratto in scadenza, per cambiare certe etichette che poi fatichi a scrollarti. Il rapporto con la piazza s'è deteriorato in verità anche per la volontà di non rinnovare il contratto costringendo il club alla cessione, per una questione economica ma soprattutto in seguito al rinnovo per l'amico-rivale Mertens che rappresenta il titolare (anche) per Gattuso. Diversi rumors quest'oggi riportano di possibilità di una maglia da titolare e nel calcio siamo abituati a colpi di scena e situazioni che si capovolgono improvvisamente: per il classe '94 la sua finale dei sogni è una sliding doors che lo porta a riprendersi il Napoli e zittire certe critiche, peraltro proprio contro la squadra che più lo corteggia e che può rappresentare il suo futuro. Qualcosa che sembra lontano, ma nient'altro che una delle storie che il calcio ciclicamente può regalare.

TROFEI VINTI: nessuno