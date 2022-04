La gara più assurda: l'Empoli non vince dalla sfida del Maradona

L'Empoli ritrova il Napoli e per gli azzurri il ricordo è nefasto. La formazione allenata da Andreazzoli è in crisi

L'Empoli ritrova il Napoli e per gli azzurri il ricordo è nefasto. La formazione allenata da Andreazzoli è in crisi, in campionato non vince proprio dalla partita di andata, era il 12 dicembre, si giocava al Maradona, un match deciso da un gol assurdo di Cutrone su un rimpallo da calcio d'angolo. Una partita stregata. Sedici gare senza vincere per i toscani.