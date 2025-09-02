Prima pagina
La Gazzetta dello Sport: "Akanji, Openda, Rabiot sono colpi da scudetto"
"Akanji all'Inter, Openda alla Juve, Rabiot al Milan. Il mercato si è chiuso con tre colpi da scudetto". È quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport nel titolo di apertura della sua prima pagina, focalizzandosi sui tre rinforzi di spicco delle tre big che puntano ad insidiare il Napoli nella corsa al tricolore: "Blitz finale: l'ex figa di Guardiola va da Chivu. Tudor con il belga ha un attacco da 60 gol. Allegri, super centrocampo e Odogu (19 anni) in difesa", prosegue il quotidiano.
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
