Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Conte, la tregua. RItorno a Napoli"

II Derby di Milano che vedrà contro Inter e Milan domenica sera metterà in vetrina anche il grande scontro a centrocampo tra Hakan Calhanoglu e Luka Modric, argomento di apertura scelto da La Gazzetta dello Sport per la sua prima pagina di oggi: "Caro mito ti sfido - il titolo proposto dalla rosea - La mossa di Chivu: Calha l'anti Modric. II tecnico dell'Inter è pronto a scatenare il suo regista per spegnere la luce del Milan".

Di spalla si parla invece di Juventus e di Napoli, tra il programma di recupero dall'infortunio di Gleison Bremer e il ritorno di Antonio Conte a Castel Volturno dopo i giorni di permesso e lo sfogo di Bologna: "Bremer, via libera. Blitz del chirurgo, in campo a inizio dicembre" è il titolo scelto per i bianconeri, mentre per gli azzurri si legge "Conte, la tregua. Ritorno a Napoli tra i silenzi dopo la tempesta".