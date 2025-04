Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Il calcio si è fermato, domani le 4 gara di A"

È dedicata a Papa Francesco la prima prima pagina proposta oggi in edicola da La Gazzetta dello Sport. "Il campione di tutti" recita il titolo scelto oggi dal quotidiano rosa che dà l'addio al Pontefice, venuto a mancare nella giornata di ieri alle 7.35 di mattina a causa "di ictus cerebri, coma e collasso cardiocircolatorio irreversibile", come riferito nel certificato medico. I funerali si svolgeranno nella basilica di San Pietro a Roma probabilmente nella giornata di sabato 26 aprile.

"Il calcio si è fermato, domani le 4 gara di A" si legge in un box presente nell'apertura del giornale sportivo. La scomparsa del Papa ha infatti spinto la Lega Serie A a rinviare le quattro partite di campionato che erano programmate a Pasquetta: tutte le gare saranno recuperate domani, mercoledì 23 aprile, alle ore 18.30, come comunicato ieri con una nota ufficiale diramata da Via Rosellini.