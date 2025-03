Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Inter, Inzaghi fa il mago"

"Inzaghi fa il mago" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito all'Inter e al futuro del suo tecnico, Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta la rosea l'allenatore nerazzurro firmerà con l'Inter il rinnovo fino al 2028. Soltanto Herrera è stato più di 7 anni. Intanto Marotta lo spinge verso un gran finale di stagione: "Ormai siamo in simbiosi". Prima c'è da concludere la stagione in gloria, e a quel punto allungare il contratto per un altro tratto di strada sarebbe la logica conseguenza, ma il premio dovrebbe arrivare a prescindere.