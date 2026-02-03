Prima pagina La Gazzetta dello Sport intervista Audero: "Poteva finire male, che paura"

Emil Audero ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo l'episodio avvenuto nella serata di ieri durante il match perso dalla sua Cremonese contro l'Inter. Ad inizio ripresa, infatti, il calciatore è stato colpito da un petardo lanciatogli contro da un tifoso nerazzurro che lo ha lasciato a terra stordito e con una coscia sanguinante. "Ho avuto grande paura - si legge in prima pagina -. Poteva finire male, ho ancora dolore. A qual tifoso vorrei chiedere perché lo ha fatto".

Spazio anche agli ultimi colpi di calcio mercato, concluso ieri sera alle 20:00. In casa Milan alla fine è saltato definitivamente Jean-Philippe Mateta perché gli ulteriori accertamenti a cui i rossoneri hanno sottoposto le ginocchia del francese hanno evidenziato criticità che hanno indotto il club a ritirarsi dall'affare. Per l'Inter niente esterno alla fine. I nerazzurri non sono riusciti a mettere le mani sul calciatore tanto cercato ma si sono potuti comunque consolare con l'acquisto di Yanis Massolin, talento francese che tanto sta facendo bene in Serie B con la maglia del Modena. La Juventus ha ufficializzato Boga, lo scambio con Bologna che ha portato in Piemonte Holm e in Emilia Joao Mario, e la cessione alla Fiorentina di Rugani. L'Atalanta ha salutato Ademola Lookman, il Napoli ha accolto Alisson Santos e la Roma Bryan Zaragoza.