Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte d'oro. E oggi scopre Alisson"

"Milan a vuoto". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si sofferma sul Milan e sul mancato arrivo di Mateta in rossonero. L'affare con il Crystal Palace infatti è saltato proprio nell'ultimo giorno di mercato, visto che le visite mediche supplementari hanno dato esito negativo. Piove sul bagnato però in casa rossonera, visto che oggi Pulisic prenderà parte al match contro il Bologna, fondamentale per riportarsi a -5 dall'Inter. L'americano non è stato convocato mentre Leao partirà dalla panchina.

MERCATO - In prima pagina anche il mercato, con l'Inter che si è aggiudicato il giovane Massolin, che concluderà la stagione al Modena. La Juventus invece ha accolto Boga e Holm, rientrato in uno scambio con il Bologna dove è finito Joao Mario. La Roma infine ha chiuso per Zaragoza mentre il Napoli si è aggiudicato Alisson Santos. "Conte d'oro. E oggi scopre Alisson" si legge.