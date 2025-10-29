La Gazzetta dello Sport: "Scappa Napoli. Frenata Milan. Spalletti-Juve, sì"
Alla fine la Juventus trova il suo nuovo allenatore. Esonerati Thiago Motta e Igor Tudor uno dietro l'altro nell'arco di sette mesi, la società bianconera sembra aver trovato l'accordo fino a giugno con colui che si accomoderà in panchina fino a giugno: "Spalletti sì", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport. Un'intesa di otto mesi che vedrà, in caso di qualificazione in Champions League, il rinnovo di contratto. Intanto emergono le prime indiscrezioni sul ruolo decisivo di Chiellini per il convincimento del tecnico di Certaldo, mentre spuntano i primi suggerimenti di due punte e Yildiz contro l'Udinese da parte della guida ad interim Brambilla.
II Napoli scappa a +3 in classifica, mentre il Milan frena a Bergamo. Conte passa a Lecce 1-0 e Milinkovic Savic tiene la porta inviolata, mentre i rossoneri di Allegri vengono ripresi dalla Dea e strappano un solo punto alla New Balance Arena. Non basta Ricci, Lookman-gol rovina i piani del Diavolo, ora al secondo posto.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Como
