Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Serve più Inter. Che Roma"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata all'Inter e in particolare torna sulle ultime due gare contro Hellas Verona e Kairat Almaty, vinte entrambe per 2-1 ma in cui i nerazzurri hanno avuto blackout che sarebbero potuti costare caro. Cristian Chivu si è molto arrabbiato per questo motivo e in questi giorni ha dato la scossa ai suoi, chiamati nel posticipo di domenica sera ad affrontare a San Siro la Lazio. Oggi è anche il giorno di vigilia del Derby della Mole tra Juventus e Torino. Cambiaso suona la carica: "Spalletti ti entra subito nella testa, Juve da scudetto", ma Casadei avverte: "II Toro ha fame".

Spazio infine nell'apertura della rosea anche alle coppe europee. Vince la Roma che archivia la pratica Rangers già dopo un tempo con i gol di Soulé e Pellegrini. Pareggio amaro per il Bologna che in 10 dal 23' fa comunque la partita senza riuscire a sfondare il muro del Brann. Perde, infine, ancora una volta la Fiorentina, rimontata in pieno recupero dal Mainz. Oggi a Firenze è il giorno di Paolo Vanoli.