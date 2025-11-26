Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "Super McTominay, il Napoli corre"

Oggi alle 08:00Notizie
di Fabio Tarantino

"Vera Juve" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura dopo la vittoria per 3-2 della Juventus in casa del Bodo Glimt. I norvegesi spaventano la formazione di Luciano Spalletti ma nella ripresa arriva il primo successo in Champions stagionale della Juventus. Decisivo l'ingresso in campo di Yildiz. In gol anche Openda e David, quest'ultimo in gol al 91'.

Sorride anche Conte - "Super McTominay: il Napoli corre" scrive il quotidiano commentando così la vittoria per 2-0 degli azzurri in casa contro il Qarabag. Dopo l'errore dal dischetto di Hojlund, ci pensa lo scozzese a trascinare il Napoli alla vittoria.
 