Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Tocca a noi. Champions, c'è Pep per Conte"

"Tocca a noi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla prima giornata di Champions League che inizierà questa sera. Sarà la Juventus ad aprire il ballo delle italiane, questa sera alle ore 21 contro il Borussia Dortmund. Nell'esordio contro la squadra tedesca Tudor vuole ricorrere a tutto l'arsenale a fianco di Yildiz.

Anche Vlahovic è pronto, ma i favoriti sono David e Openda. Domani e giovedì sarà il turno anche dell'Inter che affronterà in trasferta l'Ajax, con Chivu che probabilmente dopo la sconfitta contro la Juventus farà almeno 4 cambi di formazione. Per l'Atalanta c'è il brivido Psg e infine per il Napoli di Antonio Conte c'è il Manchester City di Pep Guardiola all'Etihad Stadium.