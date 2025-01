La grande prova di Anguissa è merito di Stellini: il retroscena rivelato da Sky

vedi letture

Lisa Offside, content creator di Sky Sport, ha rivelato alcuni retroscena da bordocampo riguardo la gara tra Atalanta e Napoli: "Conte fin dall'inizio cerca di reggere le fila e una delle richieste più ricorrenti è di andare da Politano. 'Facciamo partire Politano', diceva. Risultato? Man of the match. Ma arriviamo ad Anguissa. Essenziali saranno i suoi inserimenti sui due gol, ma ancora più importante sarà il lavoro fatto per arginare Ederson.

Infatti sull'1-1 vedo Stellini a colloquio con Juan Jesus: 'Cosa fa Ederson? Parte per entrare e Frank deve venire a giocare con voi. Gliel'ho detto adesso'. Juan Jesus ribatte ma Stellini consapevole della minaccia alza i toni: 'No, deve venire', dice. Messaggio riferito. Risultato? Anguissa giocatore completo che fa una partita totale in entrambe le fasi. Se il duello Ederson-Anguissa è stato vinto da quest'ultimo, il merito in parte è di Cristian Stellini, il secondo di Conte".