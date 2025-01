La Juve arriva a Fuorigrotta a -13: è il terzo divario più grande della storia del Napoli

Il Napoli riceve quest'oggi la Juventus al Maradona con l'obiettivo di restare in testa alla classifica e poter credere ancora con più forza allo Scudetto. Napoli e Juventus si affronteranno con gli azzurri a +13 in classifica sui bianconeri e non è una situazione che s'è vista spesso nella massima serie:

come riferisce Opta, si tratta del terzo vantaggio più ampio a favore della formazione partenopea in un confronto diretto tra queste due squadre nella storia della Serie A, dopo le due occasioni in cui i campani sono scesi in campo contro la Juventus a +16 (23 aprile 2023 e 17 aprile 1988). Quale migliore occasione, dunque, per incrementare il divario.