La nuova norma FIGC: niente mercato per chi alza gli stipendi, i dettagli

La FIGC sembra essere sempre più decisa a prendere provvedimenti stringenti contro l’eccessivo indebitamento dei club. La Figc chiederà garanzie fideiussorie e certezze economiche per evitare che il debito chiami debito e le società spendano più di quanto possano permettersi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la norma “anti-debiti” potrebbe entrare in vigore già da giugno. Essa “imporrà il blocco dei trasferimenti per le società di A e B che superano il costo complessivo del monte contrattuale determinato dai contratti pluriennali in essere per la stagione 2021-2022 e non prestano idonee garanzie per l’eccedenza”. A riportarlo è Calcioefinanza.