La nuova stellina subito aggregata alla prima squadra: primo allenamento per Baridò
di Antonio Noto

Francisco Baridò, neo acquisto del Napoli appena prelevato dalla Juventus, non sarà un nome esclusivamente per la Primavera. Oggi, il diciassettenne argentino ha già partecipato al primo allenamento con il gruppo agli ordini di Antonio Conte a Castel Volturno.

In mancanza dei nazionali, impegnati per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, il trequartista è stato aggregato alla prima squadra, cosa che potrebbe accadere più volte durante la lunga e impegnativa stagione. Baridò è un pupillo del ds azzurro Giovanni Manna, che conosce molto bene il giocatore avendolo portato giovanissimo alla Juventus.