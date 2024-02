Al 66' il Napoli passa in vantaggio a Cagliari con Victor Osimhen!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 66' il Napoli passa in vantaggio a Cagliari con Victor Osimhen! Raspadori ruba palla alto ad Augello, cross al bacio per Osimhen che si sfila sul secondo palo e di testa appoggia in porta. Napoli in vantaggio.