La Serie A apre alla media company: Dal Pino pronto a trattare coi fondi

L'Assemblea della Lega di Serie A ha dato il mandato al presidente Dal Pino di proseguire il dialogo con i fondi di investimenti interessati a entrare in partnership, al momento 4-5, per varare una media company, a riportarlo è l'ANSA. L’obiettivo è portare tutti i fondi interessati ad avanzare una proposta concreta entro fine luglio. L’idea della Lega è quindi quella di continuare a studiare l’operazione per creare una media company che dovrebbe distribuire i suoi contenuti e valorizzare il brand.

DAL PINO PRESIDENTE - Come riporta Repubblica, si tratterebbe di una media company pronta a occuparsi dei diritti tv, dell’apertura delle sedi in tutto il mondo, della lotta alla pirateria, degli sponsor, del commerciale e altre questioni legate a quest’area. A capo ci sarebbe lo stesso Dal Pino. Potrebbero così entrare in gioco i fondi di investimento che si sono fatti avanti in questo periodo. Si tratta di CVC Capital Partners, Bain e Advent, che hanno manifestato interesse con offerte tra i 2 e i 3 miliardi di euro per quote del 20-25% della Serie A per i prossimi 10 anni.