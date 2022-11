La sosta restituisce Rrahmani dopo l'infortunio: in arrivo anche il rinnovo

Fuori dal finale di gara a Cremona, il 9 ottobre, ha saltato sei gare di campionato e tre di Champions

La sosta mondiale ha interrotto la straordinaria cavalcata del Napoli e viene considerata - o almeno lo sperano le rivali - una situazione che può rimescolare i valori alla ripresa. In realtà il gruppo di Luciano Spalletti potrebbe anche beneficiare dell'interruzione considerando i pochi elementi al Mondiale, appena cinque e senza molte possibilità di arrivare in fondo, ma pure il recupero dei giocatori fuori anche se i sostituti si sono fatti trovare tutti pronti. E' il caso di Kvaratskhelia, autentico fattore in questa prima parte di stagione, ma anche di Amir Rrahmani.