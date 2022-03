"Ladri meridionali", gli altri consiglieri di Udine prendono le distanze dagli insulti razzisti

Tante polemiche a Udine per il post (poi rimosso) del consigliere comunale Carlo Pavan contro i napoletani.

TuttoNapoli.net

Tante polemiche a Udine per il post (poi rimosso) del consigliere comunale Carlo Pavan contro i napoletani. Gli altri consigliere Alessandro Venanzi, Federico Pirone e Lorenzo Piatti hanno voluto prendere le distanze dal collega leghista:

"Le esternazioni del consigliere Pavan sono vergognose e inaccettabili perché offensive e razziste e devono portare a un'unica conseguenza, le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale", spiegano i membri di minoranza. "L'adesione a una fede calcistica non può diventare offesa e intolleranza. Il suo atteggiamento non può essere più tollerato, le sue continue esternazioni mettono in ridicolo l’intero consiglio comunale e l’immagine della città".