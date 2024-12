Video Lazio, clima caldissimo: bagno di folla per i calciatori in partenza verso Napoli

Clima caldissimo in casa Lazio. Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli, tutto l'ambiente è sull'onda dell'entusiasmo: infatti, i giocatori biancocelesti in partenza verso la città partenopea per la sfida di campionato, sono stati acclamati da una folla di 1500 tifosi. Cori, fumogeni, striscioni, la piazza è carichissima per la partita di domani. Di seguito il video