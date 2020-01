Lazio, rifinitura pre-Napoli: prove tattiche senza Luis Alberto e Correa

La Lazio prepara la sfida di domani in Coppa Italia come al solito in quel di Formello, al centro tecnico, agli ordini di Simone Inzaghi. La lunga analisi video prima delle prove tattiche anti-Napoli. A cui non partecipa Luis Alberto, in gruppo soltanto durante il riscaldamento. Inzaghi potrebbe rinunciare allo spagnolo al San Paolo: in mezzo provato il terzetto con Milinkovic e Parolo ai lati di Leiva. Cataldi è out per uno stiramento al polpaccio (altre due settimane di stop). Si attendono aggiornamenti sul "Mago": da capire se parteciperà alla trasferta di Coppa Italia.

PREPARAZIONE - A Formello, stamattina, il primo e unico allenamento di preparazione al quarto col Napoli. Sul campo non si è visto Lukaku, ieri coi compagni per una buona porzione di sgambata. Il belga è ancora lontano da una buona condizione. Che invece sta cercando di recuperare in fretta Correa: il Tucu dovrebbe partire dalla panchina, non ha i 90 minuti nelle gambe, ha smaltito l’affaticamento al polpaccio ma verrà rischiato sono nell’ultima mezzora in caso di bisogno. Il suo obiettivo principale resta il derby. A riportarlo è Lalaziosiamonoi.it.