Lecce-Napoli, assente il team manager azzurro: è diventato papà per la seconda volta

di Antonio Noto

Vittoria dal sapore speciale per il Napoli, che al Via del Mare ha superato il Lecce in una serata ricca di emozioni dentro e fuori dal campo. Tra le fila azzurre, infatti, mancava il team manager Paolo Rea, assente per un motivo meraviglioso: nella giornata di ieri è diventato papà per la seconda volta.

Il nuovo arrivato si chiama Riccardo, e insieme a lui il dirigente azzurro ha seguito la partita a distanza, festeggiando così una doppia gioia: la nascita del figlio e la vittoria della squadra. Un fiocco azzurro che rende ancora più dolce il successo del Napoli in campionato. Dalla redazione di Tuttonapoli i più affettuosi auguri.