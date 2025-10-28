Lecce-Napoli, assente il team manager azzurro: è diventato papà per la seconda volta

Vittoria dal sapore speciale per il Napoli, che al Via del Mare ha superato il Lecce in una serata ricca di emozioni dentro e fuori dal campo. Tra le fila azzurre, infatti, mancava il team manager Paolo Rea, assente per un motivo meraviglioso: nella giornata di ieri è diventato papà per la seconda volta.

Il nuovo arrivato si chiama Riccardo, e insieme a lui il dirigente azzurro ha seguito la partita a distanza, festeggiando così una doppia gioia: la nascita del figlio e la vittoria della squadra. Un fiocco azzurro che rende ancora più dolce il successo del Napoli in campionato. Dalla redazione di Tuttonapoli i più affettuosi auguri.