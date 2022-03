Lega Serie A, decise le modifiche allo Statuto: domani andranno al vaglio della FIGC

Comunicato della Lega Serie A dopo la riunione di oggi, che ha sancito anche la modifica dello statuto

Comunicato della Lega Serie A dopo la riunione di oggi, che ha sancito anche la modifica dello statuto: "Le Società della Lega Serie A si sono riunite oggi in un’Assemblea on line per affrontare il tema dell’adeguamento dello Statuto ai Principi Informatori federali. All’incontro ha partecipato anche il Commissario ad Acta Gennaro Terracciano che ha spiegato il suo mandato e illustrato le modifiche allo Statuto della Lega prima di sottoporlo, nella giornata di domani, alla valutazione della FIGC".