Leggera flessione nelle ultime dieci: Napoli al 6^ posto nella speciale classifica

Di seguito i punti conquistati dalle 20 squadre di Serie A nelle ultime 10 giornate di campionato. In vetta c'è l'Inter, nonostante un solo punto conquistato negli ultimi due match. Segue la Juventus e poi, sul gradino più basso del podio, Lazio e Milan con una media di due punti a partita. In coda le ultime due della classe, mentre il Cagliari è in forte risalita: 12 dei 21 punti complessivi in classifica sono arrivati negli ultimi 10 turni. Ecco il dato.

Inter 23 punti (nelle ultime 10 gare)

Juventus 22

Lazio 20

Milan 20

Fiorentina 18

Napoli 17

Atalanta 16

Hellas Verona 16

Torino 15

Roma 15

Spezia 15

Cagliari 12

Sassuolo 11

Empoli 11

Udinese 10

Sampdoria 8

Bologna 7

Venezia 6

Salernitana 6

Genoa 5