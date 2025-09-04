Ufficiale

Liechtenstein-Belgio, le formazioni: De Bruyne parte titolare

Liechtenstein-Belgio, le formazioni: De Bruyne parte titolareTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40Notizie
di Daniele Rodia

Sfida fondamentale per il Belgio di Kevin De Bruyne che sfiderà il Liechtenstein nella terza sfida del gruppo J delle qualificazioni ai prossimi mondiali. La rosa allenata da Rudi Garcia è obbligata a vincere per non lasciare altri punti per strada come fatto nel match di apertura con la Macedonia Del Nord. L'azzurro Kevin De Bruyne parte dal 1', con lui titolare anche la nuova punta della Juventus Openda.

Ecco le scelte di Rudi Garcia:

LIECHTENSTEIN (3-5-2): Büchel, Malin, Traber, Hofer, Wolfinger, Lüchinger, Nicolas, Sele, Göppel, Luque-Notaro, Saglam F.

BELGIO (4-3-3): Courtois; Meunier, Theate, Debast, De Cuyper; Vanaken, Tielemans, De Bruyne; Doku, Fofana, Openda. Ct: Rudi Garcia