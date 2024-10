Lindstrom, niente da fare: anche oggi zero minuti con l'Everton

Fatica a decollare la stagione di Jesper Lindstrom all'Everton: il giocatore danese si è trasferito nel club di Londra in questa finestra di calciomercato estiva, in prestito dal Napoli, ma non è ancora riuscito a ritagliarsi spazio fin qui. Infatti anche nella gara di oggi contro il Newcastle, in cui era regolarmente convocato, non è sceso in campo neanche da subentrato: per lui solo 257 minuti giocati in stagione.