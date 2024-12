Lindstrom parte di nuovo dalla panchina ed entra al 45': l'Everton perde 2-0 col Nottingham

Diciassette minuti contro il Chelsea, nove più recupero contro il Manchester City, queste le precedenti apparizioni di Jesper Lindstrom che oggi è tornato a giocare uno spezzone più grande di partita. Il danese sta facendo fatica ad imporsi all'Everton e anche oggi, come accade spesso, l'esterno offensivo di proprietà del Napoli non è partito dal primo minuto ma è subentrato a gara in corso, stavolta però 45 minuti in campo per lui. I Toffees sono stati poi sconfitti 2-0 dal Nottingham Forrest.

