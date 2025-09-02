Ufficiale Lista svincolati, ci sono quattro ex Napoli: Top 11 e panchina

Si è chiusa ufficialmente la sessione estiva, ma sono ancora tanti i calciatori di livello rimasti senza squadra e pronti a cogliere le opportunità che il mercato degli svincolati offrirà nelle prossime settimane. Nella lista spicca la presenza di Umtiti, Erikesen, Pajanic, Ziyech, Willian, Ben Yedder e Balotelli e di quattro ex calciatori del Napoli: Insigne, Ounas, Bakayoko e Verdi. Di seguito la Top11 degli svincolati messa in campo col 4-3-3 e la relativa panchina.

Rui Patricio; Tomiyasu, Zouma, Umtiti, Bernat. Eriksen, Pjanic; Ziyech, Willian, Insigne; Ben Yedder. Panchina. Consigli, Cragno, Reguilon, Karsdorp, Bakayoko, Sensi, Bonaventura, Dele Alli, Oxlade-Chamberlain, Ounas, Verdi, Diego Costa, Iheanacho, Balotelli, Destro.