"Lo ammetto, mi ha sorpreso", la rivelazione di Luis Enrique su Kvaratskhelia

L'allenatore del Psg Luis Enrique ha elogiato Kvaratskhelia in conferenza stampa. Ne ha parlato con riferimento all'abnegazione al sacrificio anche in fase passiva: "Da un punto di vista tecnico non c’è nulla di sorprendente. Lo conoscevamo già molto bene. È già noto per le sue abilità sulla scena calcistica mondiale. Ciò che mi ha sorpreso, invece, è stata la sua capacità di adattarsi al lavoro difensivo della squadra. È il primo a tornare, a pressare".

