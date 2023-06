Lo Scudetto di Di Lorenzo: dopo Diego ha alzato lui il trofeo

Nel 2017, alle porte dei 24 anni, Di Lorenzo era in Serie C, un anno dopo aveva appena conquistato la promozione in A con l'Empoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel 2017, alle porte dei 24 anni, Di Lorenzo era in Serie C, un anno dopo aveva appena conquistato la promozione in A con l'Empoli. Cominciava in quel momento la sua scalata verso le vette del grande calcio. Ma lui non poteva ancora saperlo. Capitano fiero, silenzioso, umile, rispettoso, il terzino del Napoli è il manifesto della gavetta, del sacrificio, della meritocrazia.

Nessuno gli ha mai regalato niente, ha capito presto di poter contare solo su se stesso, per questo resiste agli urti, è uno stakanovista, non accusa la fatica, le gioca tutte e non si risparmia. E' partito dal basso, Lucchese, Reggina, Cunea, Matera, quindi l'Empoli e poi il Napoli, il grande salto nel 2019, a 26 anni. Sembrava l'apice della sua carriera, invece era solo l'inizio, un piccolo passo verso la storia.

In estate non ci sono stati dubbi, tutti hanno scelto lui come capitano dopo l'addio di Insigne e Koulibaly e lui ha indossato fiero una fascia con cui ha reso orgogliosi anche gli stessi compagni col suo comportamento sempre impeccabile verso arbitri, rivali e, soprattutto, i tifosi. Perché essere capitano vuol anche dire saper dare il buon esempio. Oggi tutti vorrebbero essere come lui. Di Lorenzo è un idolo. L'erede di Diego. Ha alzato al cielo il tricolore dopo Maradona. Chi avrebbe mai potuto anche solo pensarlo...