Ufficiale
Lobotka torna al gol dopo più di 3 anni: è lui l'MVP di Napoli-Sassuolo
TuttoNapoli.net
Il Napoli torna a vincere, lo fa battendo 1-0 il Sassuolo al Maradona: una gara molto sacrificata, decisa dal gol al volo di Stanislav Lobotka nel primo tempo, poi gestione degli azzurri. Il centrocampista slovacco, a cui mancava la rete da agosto 2022, è stato eletto migliore in campo dalla Lega Serie A e si aggiudica quindi il Panini Player of the Match.
