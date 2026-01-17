Ufficiale

Lobotka torna al gol dopo più di 3 anni: è lui l'MVP di Napoli-Sassuolo

Oggi alle 21:10Notizie
di Davide Baratto

Il Napoli torna a vincere, lo fa battendo 1-0 il Sassuolo al Maradona: una gara molto sacrificata, decisa dal gol al volo di Stanislav Lobotka nel primo tempo, poi gestione degli azzurri. Il centrocampista slovacco, a cui mancava la rete da agosto 2022, è stato eletto migliore in campo dalla Lega Serie A e si aggiudica quindi il Panini Player of the Match.