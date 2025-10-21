Lucca sotto esame: contro il Psv si attendono risposte importanti dall'attaccante

Nessuno vuole bocciare dopo poche partite giocate, ma aspettarsi una reazione importante è il minimo. Così stasera Lorenzo Lucca, ad Eindhoven contro il Psv avrà modo di riscattarsi, dopo l'ultima uscita molto sottotono a Torino sponda granata. Sul ragazzo continua ad esserci tanta aspettativa, che oggi però si sta piano piano trasformando in pressione.

In Olanda per infortunio mancherà l'uomo rivelazione Rasmus Hojlund e per quanto raccontano le probabili formazioni toccherà all'attaccante italiano dal primo minuto. Sono 3 le volte in cui Lucca è partito titolare da quando indossa la maglia del Napoli (Sassuolo, Cagliari, Torino) e in nessuna di queste gare ha mai lasciato il segno, anzi solo speranze andate in fumo.

Conte dall'inizio della stagione ha predicato calma e pazienza per la crescita dei nuovi arrivi, ma il tempo pare non essere dalla parte del Napoli viste le necessità importanti fin da subito da parte di tutta la squadra. La gara di questa sera dovrà dare delle risposte serie in vista soprattutto delle altre gare molto importanti che attendono il Napoli.