Lukaku, che numeri: oggi fa 150 in A e solo in 8 hanno fatto più gol nella storia

Giornata speciale per Romelu Lukaku. Il grande ex della sfida di questa sera all'Olimpico proprio in questa partita raggiungerà le 150 presenza in Serie A (32 di queste arrivate con la Roma nello scorso campionato). L'attaccante belga attualmente ha segnato 79 gol nella competizione e, tra i giocatori che hanno esordito nell’era dei tre punti a vittoria, secondo Opta solo in otto sono riusciti a realizzare più centri dell’attaccante del Napoli nelle prime 150 gare nel torneo.

Si tratta di nomi di un certo calibro quelli davanti a Lukaku in questa particolare classifica: Gonzalo Higuaín (98), David Trézéguet (94), Andriy Shevchenko (90), Hernán Crespo (88), Diego Milito (86), Vincenzo Montella (85), Ciro Immobile (84) e Cristiano Ronaldo (81). L'attaccante del Napoli però intende continuare a scalare le classifiche e spera di farla già questa sera contro i suoi ex tifosi.