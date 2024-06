Lukaku in grande crescita, tra i migliori per Tmw: “Assist e altro gol annullato”

Tmw giudica positivamente la prestazione di Romelu Lukaku che è in fase di crescita in questo Europeo

© foto di www.imagephotoagency.it

"Lukaku 6,5 - L'attaccante della Roma ha il merito di servire a Tielemans il pallone del vantaggio. Per il resto è una gara abbastanza sfortunata, con l'ennesimo gol annullato e altre occasioni fallite da Nita". Scrive così Tuttomercatoweb.com nelle pagelle di Belgio-Romania: giudicata positivamente la prestazione di Romelu Lukaku che è in fase di crescita in questo Europeo, e sarà contento anche chi lo sta attenzionando per il calciomercato.

Le pagelle di Belgio-Romania.

BELGIO

Casteels 6,5 - artita abbastanza tranquilla per il portiere belga, reattivo soprattutto su un colpo di testa di Dragusin in avvio. Nel finale, il 2-0 di De Bruyne arriva da un suo rinvio che diventa un assist.

Castagne 6 - L'ex Atalanta appena può spinge sulla destra, accompagnando con buona costanza ed efficacia l'azione offensiva. In questo senso, meglio nel primo tempo.

Faes 6 - Eccezion fatta per un'occasione in cui gli sfugge Dragus, che comunque poi non segna, fornisce una prova d grande attenzione in area.

Vertonghen 6 - Insieme al compagno di reparto, consente a Casteels di non avere eccessivi patemi nel corso dei novanta minuti.

Theate 6 - Meno intraprendente rispetto a Castagne, visto che lascia i compiti offensivi sulla sinistra a Doku. Prova comunque sufficiente. Dal 76' Debast sv.

Tielemans 7 - Tra i migliori nella formazione di Tedesco. Nell'azione del vantaggio è iniziatore e finalizzatore, con un pressing efficace e con la conclusione dal limite che fulmina Nita. Dal 72' Mangala 6 - Fornisce energie fresche alla mediana belga, in un finale in equilibro fino al raddoppio.

Onana 6,5 - Prova di sostanza nella zona nevralgica del campo, dove difficilmente perde un contrasto trasformando spesso le situazioni da difensive a offensive.

Lukebakio 6,5 - Grande intraprendenza sul fronte destro dell'attacco da parte sua, anche se non sempre è freddo nel colpo risolutore. Dal 56' Trossard 6 - Buon impatto sulla gara, con qualche spunto offensivo nei minuti finali.

De Bruyne 7,5 - La stella del City brilla sulla trequarti, creando il panico con la sua qualità e i suoi strappi. Migliora dopo l'intervallo, avendo diverse occasioni e chiudendo il match con la rete del 2-0.

Doku 6,5 - Tiene costantemente in apprensione la difesa avversaria. Entra nell'azione dell'1-0, servendo il pallone a Lukaku che poi lo smista per Tielemans. Dal 72' Carrasco 6 - Sulla sua fascia di competenza, garantisce spinta ma anche eventuale prontezza nel contenere.

Domenico Tedesco 6,5 - Prestazione decisamente superiore all'esordio con la Slovacchia. Squadra aggressiva, piacevole da vedere e cinica in avanti. L'Europeo del Belgio parte da qui.

ROMANIA

Nita 6,5 - Può far poco sulla conclusione di Tielemans, evitando poi che il passivo sia più pesante con diverse ottime parate distribuite nel corso del match.

Ratiu 6 - Soffre nel duello con Doku, per la verità più nel primo tempo che nei secondi quarantacinque minuti. Dal 90' Sorescu sv.

Dragusin 5,5 - Si fa rispettare nella sua area, ma anche in quella avversaria sfiorando il gol di testa. Cala nella ripresa, perdendosi De Bruyne sul 2-0.

Burca 5,5 - Ha tanto lavoro da sbrigare davanti a Nita, rispondendo in modo maggiormente efficace nella prima parte di gara,

Bancu 6 - Deve fronteggiare un Lukebakio molto intraprendente, avendo alterne fortune in questo duello.

M. Marin 5,5 - Fatica a costruire, non eccellendo neanche nel ruolo di schermo davanti all'area. Non difende al meglio nell'azione del gol di Tielemans. Dal 68' Olaru 6 - Entra a risultato già compromesso, non commettendo errori grossolani quando ha il pallone.

Man 5,5 - Un paio d'iniziative sul finale del primo tempo e poco altro. Si ripete ad inizio ripresa, risultando il meno peggio del quartetto ofefnsivo romeno.

R. Marin 5 - Il centrocampista dell'Empoli soffre nei duelli con i dirimpettai belgi. Fatica ad emergere nel corso dei 90 minuti.

Stanciu 5 - L'eroe del match d'esordio contro l'Ucraina non si ripete. Prova decisamente da dimenticare.

Mihaila 5 - Dei due esterni offensivi è certamente il più in ombra. Si fa davvero fatica a ricordare giocate degne di nota. Dal 68' Hagi 5,5 - Qualcosa in più rispetto al compagno che rileva, ma ultimo scorcio di partita comunque non esaltante.

Dragus 5 - Servito poco e male dai compagni, fa una fatica tremenda a creare problemi alla coppia centrale belga e a Casteels. Dall'81' Alibec sv.

Edward Iordanescu 5,5 - La sua squadra soffre l'intraprendenza del Belgio, che indirizza subito la gara. Una timida reazione subito dopo l'intervallo, ma non basta. Serve altro per passare il turno.