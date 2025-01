Lukaku ribalta la Juve! Big Rom glaciale dal dischetto!

vedi letture

Altro giro, altro gol per Romelu Lukaku. E il Napoli ribalta la Juventus con un secondo tempo fin qui perfetto. Bellissima l'azione del Napoli, palla in area per McTominay, che viene abbattuto da Locatelli. Dal dischetto si presenta il centravanti belga, che con grande freddezza spiazza Di Gregorio e lo trasforma per il 2-1 al Maradona.