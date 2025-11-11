Lukaku scalpita, il recupero procede bene: le ultime sul rientro


Oggi alle 19:20
di Francesco Carbone

Il Napoli attende il ritorno di Romelu Lukaku, ancora fermo ai box a causa di un infortunio rimediato nel pre-campionato. L’attaccante belga sta svolgendo un programma personalizzato di allenamenti e sta lavorando per accelerare i tempi di recupero e tornare a disposizione il prima possibile.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il recupero di Big Rom sta procedendo più rapidamente del previsto e potrebbe rientrare gradualmente già a inizio dicembre.