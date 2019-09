Lukaku: "Scudetto? Devono capire che chi gioca contro l'Inter vive una battaglia"

(ANSA) - MILANO, 12 SET - "L'Inter è la squadra di cui ho bisogno. Era il momento perfetto per me per lasciare l'Inghilterra, non volevo più stare lì. Scudetto? Pensiamo partita per partita, ma devono capire che ogni volta che una squadra affronta l'Inter è una battaglia": Romelu Lukaku, in un'intervista a ESPN, racconta le sue prime sensazioni in nerazzurro, l'effetto che un tecnico come Antonio Conte assicura a tutti i giocatori e gli obiettivi personali e di club per questa stagione. "C'è un gruppo di giocatori speciale. E abbiamo il leader giusto di fronte a noi per andare lontano. L'Inter è un club ambizioso, vuole tornare dove deve essere. E io voglio aiutarli a costruire qualcosa qui. È stata la scelta giusta per me", spiega Lukaku che finalmente ha la possibilità di lavorare con Conte: "E' come se i ragazzi, anche gli ultimi arrivati, fossero qui da anni. È la cosa più strana".