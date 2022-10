Lutto nel mondo del calcio: morto Sergio Brighenti. Realizzò il primo gol italiano a Wembley

GIOVANILI IL NEO-AZZURRO 2003 ALASTUEY SALUTA IL BARCELLONA: "IL MIO SOGNO CONTINUA LONTANO DA QUI" Con un lungo post su Instagram, Alastuey - talento 2003 che ha appena acquistato il Napoli per la Primavera - si è congedato dal Barca Con un lungo post su Instagram, Alastuey - talento 2003 che ha appena acquistato il Napoli per la Primavera - si è congedato dal Barca LE ALTRE DI A MILAN, PIOLI ANNUNCIA: "DE KETELAERE SALTA SIA CHAMPIONS CHE CAMPIONATO" (ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Arrabbiati per l'andata? Dobbiamo dimostrare che è stato un singolo episodio. Siamo delusi dalla prestazione, domani sarà un'altra partita ma dobbiamo imparare dalle situazioni della settimana scorsa perché il... (ANSA) - MILANO, 10 OTT - "Arrabbiati per l'andata? Dobbiamo dimostrare che è stato un singolo episodio. Siamo delusi dalla prestazione, domani sarà un'altra partita ma dobbiamo imparare dalle situazioni della settimana scorsa perché il...