Macedonia del Nord, sconfitta nell'amichevole in Arabia Saudita: solo 30’ per Elmas

Ha giocato solo per 30' Eljif Elmas nella sconfitta della Macedonia del Nord nell'amichevole contro l'Arabia Saudita, terminata 2-1 per gli arabi. Il nuovo acquisto del Napoli è entrato nel secondo tempo al minuto 60' e ha giocato per una buona mezz'ora di gara. Questo minutaggio si somma ai 45' totali giocati da Elmas in pre-season con il Lipsia, dove ha totalizzato solo un tempo di gioco nell'amichevole contro l'Atalanta.

Al rientro dalle Nazionali, l'ex Torino si allenerà per la prima volta con Antonio Conte e ritroverà alcuni dei suoi vecchi compagni. Elmas è tornato a Napoli tra il grande entusiasmo dei tifosi e anche personale, raccontando di non essersi mai allontanato veramente dalla città e dai suoi splendidi tifosi. Campione d'Italia con il Napoli nella stagione 2022/23, con la maglia azzurra ha totalizzato 189 presenze, 19 gol e 10 assist.