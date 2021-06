Macedonia-Slovenia, formazioni ufficiali: Elmas confermatissimo da titolare

Preparativi in vista Europei per la Macedonia del Nord, che presenta diversi rappresentanti italiani nel suo undici per l’amichevole con la Slovenia: il napoletano Elmas agisce alle spalle del genoano Pandev e dell’ex palermitano Trajkovski, oggi a Maiorca. Nella Slovenia c’è l'atalantino Ilicic a centrocampo, con altri due “italiani” quali Stulac (Empoli) e Kurtic (Parma). Di seguito le formazioni ufficiali.

Macedonia del Nord (3-4-1-2): Dimitrievski; Bejtulai, Velkovski, Musliu; Ristovski, Nikolov, Atem, Alioski; Elmas; Trajkovski, Pandev.

Allenatore: Angelovski.

Slovenia (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Gorenc-Stankovic, Mevlja, Balkovec; Ilicic, Stulac, Kurtic, Lovric; Sporar, Mlakar.

Allenatore: Kek.