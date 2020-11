Male la centesima: col Sassuolo Mario Rui ha raggiunto le 100 presenze in azzurro

Cento presenze con la maglia del Napoli per Mario Rui, festeggiate non nel migliore dei modi con la sconfitta contro il Sassuolo, la prima in campionato.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Cento presenze con la maglia del Napoli per Mario Rui, festeggiate non nel migliore dei modi con la sconfitta contro il Sassuolo, la prima in campionato. Il terzino portoghese ha raggiunto un bel traguardo, celebrato anche dal Napoli tramite il sito ufficiale. Queste le presenze nel dettaglio: Serie A: 71 gare Coppe Europee: 23 gare Coppa Italia: 6 gare