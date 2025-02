Ufficiale Man United-Crystal Palace, Amorim punta su Garnacho: è ancora titolare

Alejandro Garnacho, a lungo obiettivo di mercato del Napoli in questa sessione di mercato, a meno di clamorosi colpi di scena giocherà per il Manchester United almeno fino al termine della stagione.

L'ala argentina è stata schierata titolare dal tecnico dei Red Devils Amorim per la sfida valida per il 24° turno di Premier League e in programma alle ore 15 a Old Trafford contro il Crystal Palace. In panchina Zirkzee, non convocato per scelta tecnica Rashford per quanto riguarda gli altri uomini mercato. Di seguito le formazioni ufficiali.

Manchester United (3-4-2-1): Onana; Yoro, Maguire, Lisandro Martinez; Mazraoui, Ugarte, Mainoo, Dalot; Diallo, Garnacho; Bruno Fernandes. Allenatore: Amorim.

Crystal Palace (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Kamada; Mateta. Allenatore: Glasner.