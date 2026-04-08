Manganiello-Conte, il comunicato ufficiale del patteggiamento per 6mila euro

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Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla FIGC, che dettaglia l’accordo raggiunto tra il Napoli e la Corte di Giustizia Sportiva:

La SSC Napoli e Antonio Conte hanno raggiunto un accordo con la FIGC per una sanzione ridotta, a seguito del “comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso” attribuito al tecnico salentino nei confronti dell’arbitro Gianluca Manganiello.

L’episodio risale alla sfida casalinga di Coppa Italia contro il Como, disputata lo scorso 10 febbraio. A seguito dei fatti, le parti hanno optato per il patteggiamento davanti agli organi di giustizia sportiva, definendo così una pena minima.

Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dalla FIGC, che dettaglia l’accordo raggiunto tra il Napoli e la Corte di Giustizia Sportiva:

A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il tecnico del Napoli Antonio Conte è stato sanzionato con un’ammenda di 6.000 euro. A carico di Conte era stato aperto un procedimento per violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva 'per aver tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell’arbitro in occasione della gara Napoli-Como, disputata lo scorso 10 febbraio e valida per i quarti di finale di Coppa Italia'. Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 778 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Antonio CONTE avente ad oggetto la seguente condotta:

-Antonio CONTE, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale 'Allenatore UEFA PRO' e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società S.S.C. Napoli S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 36, comma 1, lett. a, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in occasione della gara NAPOLI vs COMO disputata in data 10/02/2026 e valida per i quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa della stagione sportiva in corso, tenuto un comportamento grandemente ingiurioso e irriguardoso nei riguardi dell’arbitro dell’incontro;

-vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:Sig. Antonio CONTE;

-vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

-vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

-rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione: € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Antonio CONTE;

-si rende noto l’accordo come sopra menzionato".