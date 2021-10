Maradona Cup, le figlie infuriate diserteranno: dietro c'è sempre Morla

Rabbia in casa Maradona. Le figlie, come riportato da Deportes Cuatro, si rifiutano di partecipare al tributo del Barcellona in Arabia Saudita al quale il Napoli non parteciperà. Secondo le figlie, stanno facendo affari con Diego morto, sfruttando la sua immagine. Al centro delle polemiche c'è sempre la figura di Matias Morla, rappresentante e amico storico di Diego.